Jakimowicz znowu "zabłysnął". Pokazał, jak widzi aktywistów

Jarosław Jakimowicz, który w przeszłości przez chwilę był aktorem, od jakiegoś czasu jest jedną z gwiazd TVP Info. Od sierpnia 2020 r. prowadzi z Magdaleną Ogórek program publicystyczny "W kontrze". Raczej nikogo nie zaskoczą jego wypowiedzi na antenie, w których próżno szukać jakiejkolwiek krytycznej uwagi na temat działań partii rządzącej. Za to mężczyzna nie ma problemu z atakowaniem wszystkiego, co nie jest zgodne z poglądami Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Jakimowicz znów pod lupą mediów

W swoim najnowszym poście postanowił wypowiedzieć się na temat aktywistów. "Od jakiegoś czasu jak słyszę to słowo, to zbiera mi się na wymioty" – napisał Jakimowicz. Aby jeszcze bardziej oddać to, jak widzi takie osoby, zamieścił obrazek, na którym słowo "aktywiści" widnieje obok emotikonów przedstawiających fekalia. Jego post jest najprawdopodobniej reakcją na działania aktywistów Extinction Rebellion, którzy w czwartek przykuli się do bramy Radia Maryja w Toruniu. Protestowali przeciwko politykom, którzy od lat ignorują naukowców alarmujących o katastrofie klimatycznej i ekologicznej.