Konsternacja fanów. Nie wiedzą, czy będą chcieli zobaczyć czwarty sezon "Detektywa"

Czwarty sezon popularnego serialu zatytułowany został "Detektyw: Night Country". Dodanie podtytułu spowodowane jest faktem, że powstaje on bez udziału scenarzysty większości dotychczasowych odcinków, Nica Pizzolatto, który pożegnał się z HBO na początku 2020 roku. Fani serialu nie są oczywiście zadowoleni z faktu, że jego twórca nie bierze udziału w projekcie. Uważają, że mimo, iż drugi i trzeci sezon nie dorównały premierowemu, to sezon czwarty "Detektywa" bez Pizzolatto nie powinien powstać i zastanawiają się, czy będą chcieli go zobaczyć.