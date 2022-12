Konrad i Zuza z "Rolnik szuka żony" razem! To już piąta para tej edycji

Historia "Rolnik szuka żony" zna przypadki, że nawet jeśli ktoś nie znalazł miłości na planie, to strzała Amora i tak go trafia dzięki programowi. Tak było właśnie z Zuzą i Konradem, którzy zgłosili się do programu, nie wiedząc, jaką niespodziankę ma dla nich los.