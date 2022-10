Kononowicz zabrał głos po "Sprawie dla Reportera". Tego nie pokazała TVP

Kononowicz ma mieć żal do Elżbiety Jaworowicz. - Jego w ogóle wycięli z tej audycji. On ani nic nie powiedział, ani nie było, jak ucieka ze studia. Przecież on się dużo wypowiadał najpierw, w tej pierwszej wersji. Dzisiaj nie było ani jednego słowa jego. Widocznie po znajomości zadzwonił do telewizji i powiedział, że się wstydzi swojego udziału i że nie chce, aby był tam pokazany. Nic o nim nie było! - dodał aktywista.