Koniec "Z kamerą u Kardashianów". Khloe Kardashian nie może przestać płakać

Khloe Kardashian nie radzi sobie z zakończeniem emisji "Z kamerą u Kardashianów"

Nie tylko fani przeżywają zakończenie emisji programu. Bohaterowie i producenci podeszli do tego równie emocjonalnie. Jednak najgorzej zdaje się to znosić Khloe Kardashian, która rzekomo nie może przestać płakać. O emocjonalnym podejściu jednej z Kardashianek poinformowała jej mama, Kris Jenner. "Ona chyba najgorzej sobie z tym radzi i cały czas płacze. Podchodzi do tego w tak uroczy i emocjonalny sposób".