Mówi o końcu "Świata według Kiepskich". Fani mogą zacząć się martwić

"Świat według Kiepskich" to najdłużej emitowany na świecie sitcom z udziałem aktorów. Zaś w Polsce to drugi najdłużej realizowany serial wciąż pokazywany w TV.

Jednak wszystko, co dobre, nie może trwać wiecznie. Jak udało się ustalić redakcji "Faktu", przygody ukochanych przez widzów Kiepskich mają właśnie dobiec końca.

- Nie nagrywamy i nie znamy daty ewentualnych zdjęć, więc prawdopodobnie to koniec. Szkoda, bo to była fajna przygoda - smuci się w rozmowie z tabloidem Marzena Kipiel-Sztuka , która podkreśla, że rola Halinki przyniosła jej ogromną popularność.

Ryszard Kotys miał zagrać Ferdka w "Świecie według Kiepskich"

Nie brzmi to dobrze i pewnie część fanów serialu już rozpacza. Warto jednak przypomnieć, że już nieraz "Kiepscy" mieli dłuższe przerwy i wracali po kilkunastu miesiącach z nową serią. Może tak będzie i tym razem?

"Świat według Kiepskich" zadebiutował na antenie Polsatu 16 marca 1999 r., doczekał się 33 serii i ponad 560 odcinków, a kawałek z czołówki w wykonaniu Big Cyca potrafi zanucić chyba każdy. Wprawdzie przez lata zarzucano serialowi humor nie najwyższych lotów, ale nie ma co ukrywać - czy to się komuś podoba, czy nie, "Kiepscy" to fenomen.