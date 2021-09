Koniec "Motelu Polska". "Propagandowy jad za publiczne pieniądze".

Medioznawca Marcin Mrozowski z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział WP: - Ten program był pudłem rezonansowym PiS-u. Był to odpowiednio dobrany i tendencyjny "vox populi" – głos ludu. Program miał ukierunkowywać poglądy wyborców PiS na właściwe tory. Jeśli nie byli pewni, co mają na dany temat sądzić, to dowiadywali się tego i potwierdzali swoje przypuszczenia od ludzi z telewizji. To był taki ich "przewodnik duchowy".