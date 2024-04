Koniec domysłów. Powstanie trzecia część "Diuny"

- Mam jeszcze inne historie do opowiedzenia. Kiedy do kin trafi "Diuna 2", zastanowię się, czy jestem w stanie wrócić na Arrakis od razu, czy też potrzebuję jakiejś odskoczni, żeby zachować trzeźwość umysłu - powiedział Denis Villeneuve w rozmowie z serwisem The Playlist, trzymając fanów filmu w lekkiej niepewności. Okazuje się jednak, że to, czego nie chciał potwierdzić sam reżyser, potwierdziło produkujące "Diunę" studio filmowe.