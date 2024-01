Konflikt w radiowej Dwójce. Radiowcy chcą zmian dyrekcji. W tle poważne oskarżenia

- W związku z tymi kontrolami do dziś nic się nie wydarzyło, mimo że wyniki trafiły do Agnieszki Kamińskiej. Jest to temat, który prędzej czy później będzie problemem wizerunkowym dla PR. To jest fakt, że decyzją pani Małaszko-Stasiewicz nie mogliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat zapraszać pewnych gości, rozmawiać o pewnych książkach czy filmach - zauważa rozmówca Wirtualnych Mediów, zaznaczając, że w rozgłośni trwa wyraźne "oczekiwanie na zmianę".