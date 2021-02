Kompromitująca wpadka w TVP Info. Nie wiedziała, że ma włączony mikrofon

Złośliwość rzeczy martwych, językowe lapsusy, niespodziewani "bohaterowie" drugiego planu. Występy na żywo to jazda bez trzymanki. Choćby nie wiadomo, jak wszystko byłoby zapięte na ostatni guzik, zawsze istnieje widmo wpadki. Dziennikarze i realizatorzy nigdy nie mogą do końca przewidzieć, co się stanie.