Komik z Neo-Nówki miał problem z Kościołem. "Nie udzielono mi ślubu"

Najwięcej do powiedzenia na ten temat miał natomiast Gawliński, który zadeklarował się jako osoba wierząca. – Bardzo próbują wypchać mnie z tego Kościoła na siłę. Rzeczywiście była taka sytuacja, że wikary zatrzymał mnie na ulicy w Lutyni [miejscowość pod Wrocławiem, w której mieszka komik – przyp. aut.], postanowił pogrozić mi ekskomuniką za to, co my robimy – przyznał.