Neo-Nówka wraca do słynnego skeczu. "Zrobiliśmy go z premedytacją"

– To miało być mocne. Zrobiliśmy to z premedytacją – powiedział wprost Bielecki. Wtórował mu kolega z grupy, dopowiadają, że chcieli wykorzystać scenę, by przekazać z jej desek coś ważnego. – Nie chodziło o poparcie dla jakiejś partii, tylko o pokazanie tego, co czujemy i które to odczucia miały potwierdzenie w reakcji ludzi, w tym, co oni sami czują – wytłumaczył Żurek.