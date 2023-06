Kołodziejczak starł się z Jachirą w TVN24. Drwiny jej nie pomogły

Kołodziejczak, który w przyszłych wyborach parlamentarnych będzie próbował wprowadzić Agrounię do Sejmu, zaczął od stwierdzenia, że musi postawić się w roli "adwokata diabła". - To jest chore. Ludzi, którzy mają inne zdanie od pani, porównywać do Rosji, do Putina... - mówił lider Agrounii, na co Jachira próbowała go przekrzyczeć, że ona daje wybór.