Kolejny triumf Dody. Lepsza od Sanah i Nosowskiej

Powodem odwołania wydarzenia, które pierwotnie planowano na 19 października, jest troska "o tysiące pracowników, członków zespołu, artystów, fanów i partnerów, którzy podróżują ze wszystkich zakątków świata, aby tworzyć to wydarzenie". Przyczyną jest trwający w Izraelu i Strefie Gazy konflikt. "Uważamy, że nie jest to właściwy moment na globalne świętowanie. W obliczu tysięcy śmiertelnych ofiar – jest to czas żałoby", mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie organizatorów.