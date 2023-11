Kolejny sukces na Eurowizji Junior? Szymkowiak o szansach reprezentantki Polski

Polska w ostatnich latach święciła w konkursie dla młodszych wokalistów niemałe sukcesy. W 2018 r. to piosenka Roksany Węgiel "Anyone I want to be" otrzymała największą sumę punktów (215). Rok później swoją poprzedniczkę przebiła Viki Gabor, której utwór "Superhero" uzyskał rekordową liczbę 278 punktów. Z kolei w 2021 r. na drugim miejscu (218 punktów) usytuowała się Sarah James ze swoim kawałkiem "Somebody".