Eurowizja Junior 2023 już w niedzielę. Fani wybrali faworyta

Okazuje się, że na ten moment największym faworytem w konkursie zgodnie z eurovisionworld.com jest Holandia. Kraj ten reprezentować będą Sep i Jasmijn z piosenką "Holding On To You". Na podstawie 1500 ocen otrzymali wynik 4.7 na 5. Tuż za nimi znalazła się reprezentantka Hiszpanii Sandra Valero z utworem "Loviu". Jej średnia to 4.6 na 5 (na podstawie 1300 ocen). Z kolei trzecie miejsce należy do trzech państw: Francji, Niemiec i Macedonii Północnej. Polska ma notę 3.9.