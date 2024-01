Kolejny powrót do TVP. Fidyk czekał na to osiem lat

Maciej Orłoś, Jarosław Kret, Joanna Śpiechowicz, Grażyna Torbicka, Beata Tadla - to jedne z nazwisk, które powróciły do TVP lub zaraz to mogą zrobić po zmianie władzy w mediach publicznych. Teraz do tego grona dołączy Andrzej Fidyk, który z TVP odszedł w lutym 2016 r. Był wtedy kierownikiem redakcji dokumentu w Jedynce. Powodem były zmiany w stacji - od połowy stycznia 2016 r. dyrektorem kanału został Jan Pawlicki.