Kolejny koncert. Czy TVP odrobiło lekcję po poprzedniej wpadce?

Oglądając widowisko TVP czułam się trochę jak nastolatka na rodzinnym spędzie, która zastanawia się, co w ogóle ma wspólnego z tymi wszystkimi ludźmi. Ale to nie ja odmłodniałam. To TVP ma mentalność dziada i szybko się jej nie pozbędzie. A to, że raz na jakiś czas zamiast przaśnej rozrywki serwuje nam patetyczną galę, niczego nie zmienia.