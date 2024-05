Kolejne przetasowania. Z TVN-u prosto do Polsatu

Jak widać, w polskiej telewizji dzieje się naprawdę sporo. Do tej pory jednak to głównie osoby związane dotychczas z prywatnymi nadawcami przechodziły do tego publicznego. Łatwo się jednak domyślić, że konieczne będzie uzupełnienie niedoborów kadrowych nowymi osobami. Nie dziwi więc, że Polsat donosi o nowych "nabytkach", które trafiły do niego prosto z konkurencyjnego TVN-u.