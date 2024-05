Jak wyglądała polska telewizja w 2004 r.?

Mija dokładnie 20 lat odkąd Polska dołączyła do Unii Europejskiej - 1 maja 2004 r. (wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami). Od momentu wstąpienia do UE do 31 grudnia 2023 r. nasz kraj otrzymał z unijnego budżetu 245,5 mld euro, jak wynika z danych zawartych w pozycji "20 lat Polski w Unii Europejskiej".