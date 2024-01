Kolejne odejście z "19:30". Reporterka pracowała wcześniej w "Wiadomościach"

Zelek odeszła z redakcji zagranicznej TVP, której nową szefową ma być Magdalena Karpińska. To reporterka "19:30", która była związana z TVP do 2016 r. ("Panorama", "Wiadomości"). Przed powrotem do telewizji publicznej pracowała w Nowa TV i warszawskim oddziale niemieckiej ARD.