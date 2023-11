Kolejna wielka rola gwiazdora. Znakomity serial "Kulawe konie" powraca z trzecim sezonem

O czym jest serial "Kulawe konie"?

Tytułowe Kulawe konie to pogardliwa nazwa jednostki brytyjskiej agencji wywiadowczej MI5, której oficjalna nazwa to Slough House. W teorii trafiają do niej najgorsi adepci sztuki wywiadowczej, którzy nadają się – i to nie zawsze – jedynie do segregowania dokumentów, bądź popełnili na służbie błąd, który nie przystoi kolegom po fachu Jamesa Bonda.