Piwnica pod Baranami w TVP. Jest reakcja właścicieli

Wokół serialu "Osiecka" pojawiło się wiele kontrowersji. Serial skrytykowała nawet Maryla Rodowicz, która stwierdziła, że główna bohaterka w ogóle nie przypomina Agnieszki Osieckiej . Głos zabrała także Magda Umer , także przyjaciółka artystki. "Moja niezgoda na to, co robi w TVP pan Jacek Kurski , jest tak silna, że musiałam odmówić. Nie można z jednej strony wydawać pieniędzy na kulturę, nawet na taki serial jak 'Osiecka', a z drugiej kłamać i uprawiać propagandę w 'Wiadomościach'" - stwierdziła wokalistka zapytana o ewentualną współpracę przy serii.

Piwnica Pod Baranami komentuje serial "Osiecka"

Okazało się, że logo, które zawieszono na kotarze, powstało stosunkowo niedawno, bo dekadę temu - kilkanaście lat po śmierci pisarki. Co więcej, należy ono do piwniczego baru, a nie sceny artystycznej. To jednak nie wszystko. Okazuje się, że logotyp został "podebrany" z Facebooka.

Piwnica pod Baranami na swoim facebookowym profilu opublikowała oświadczenie, w którym przedstawiła swoje stanowisko. "Bardzo dziękujemy TVP (Telewizja Polska) za reklamowanie baru w Piwnicy pod Baranami w ostatnim odcinku serialu 'Osiecka'. Podebrany z Facebooka logotyp, wyświetlany jako scenografia niezidentyfikowanego wnętrza, powstał na zamówienie piwnicznego baru ok. 10 lat temu (czyli kilkanaście po śmierci Pani Agnieszki), ale podobno czas nie istnieje, więc cieszymy się i polecamy na przyszłość bezpłatne konsultacje" - czytamy we wpisie.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Część fanów zwracala uwagę na "promocję", którą zrobiła Telewizja Polska Piwnicy pod Baranami. "Jaka by nie była, zawsze to reklama! W dzisiejszych czasach niezmiernie ważna! Jakby was nie przerobić, jesteście nie do podrobienia, wyjątkowi ponad miarę!" - napisała jedna z internautek.