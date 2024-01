Kochał się w niej cały świat. Gwiazda zmaga się z poważną chorobą

Jak donosi Page Six, rodzice gwiazdy również mieli raka: ojciec skóry, a matka jelita grubego. Mimo tego, że Eggert przyznaje się do bycia spanikowaną z uwagi na to, że guzek "powiększa się z każdą sekundą", stara się zachować optymizm. – Zawsze czytam inspirujące cytaty i banalne rzeczy; to mi pomaga – zdradziła "People".