Kochacie tureckie seriale? Do obejrzenia nowy przebój znad Bosforu

Jagna Wiszniewska, dyrektor zarządzająca telewizji WP, powiedziała: "Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby i życzenia odbiorców. Obserwujemy trendy i widzimy, jak szybko produkcje pochodzenia tureckiego zdobywają serca widzów. 'Zapukaj do moich drzwi' to wielki hit w wielu krajach, na który z niecierpliwością czekają polscy fani seriali. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i wyemitować go w Telewizji WP. Zarezerwowaliśmy dla niego najlepszy czas antenowy i mamy nadzieję, że spotka się z równie dużą sympatią polskich co zagranicznych widzów".