Rembiszewski w tarapatach. Padają poważne oskarżenia

Ryszard Rembiszewski w 2019 r. ożenił się z Elżbietą Martinez. Po jakimś czasie para zdecydowała się wyprowadzić z Polski do Hiszpanii. Swoje miejsce znaleźli na Costa Blanca. Z krótkich wypowiedzi Rembiszewskiego dla mediów wynika, że prezenter nie myśli o powrocie do Polski na stałe. I trudno mu się dziwić. Życie w Hiszpanii toczy się zupełnie innym tempem. A w Polsce - jak się okazuje - nie brakuje problemów. "Fakt" donosi o historii pana Macieja Kozonia, który oskarża córkę Rembiszewskiego - Karolinę Runowską - o oszukanie go na ponad 200 tys. złotych. Pieniądze miały być przelane na konta zarówno Runowskiej, jak i Pana Lotto.