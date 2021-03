Rembiszewski nie mieszka w Polsce. "Nie ma tu pośpiechu jak w Warszawie"

Czasopismo "Świat i Ludzie" przeprowadziło ostatnio rozmowę z "Pantem Lotto" . Na początku spytano Rembiszewskiego o jego małżeństwo. Przyznał, że jest bardzo szczęśliwy. – To jest miłość późna, ale lepiej późno niż wcale! Jestem teraz szczęśliwy i spełniony. Po kilku latach zawirowań w końcu spotkałem tę jedyną – powiedział. Okazuje się, że żona prezentera jest także jego menedżerką, choć gdy się poznali, to nie wiedziała, czym się on zajmuje.

72-letni Ryszard Rembiszewski już po ślubie! "Uroczystość była bardzo skromna"

Gdy gazeta wspomniała, że internauci porównują go do Richarda Gere’a, wyraźnie zadowolony Rembiszewski odpowiedział, że jest to efekt zmiany, którą wprowadziła jego żona. – Dużo osób mi to mówi, szczególnie teraz, gdy mam dłuższe włosy… Zmiana fryzury to zasługa żony. Ale myślę, że jeśli już tak porównywać, to jest mi daleko od tego wspaniałego aktora i człowieka – wyznał.