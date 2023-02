Klęska Disneya. Tego się nikt nie spodziewał

Co to wszystko może oznaczać? Firma zamierza wprowadzić znaczące zmiany. Jej szef, Robert Iger, już wcześniej zapowiedział 5,5 mld dolarów oszczędności, z czego 3 mld na treściach. To oznacza w praktyce mniej wydatków na nowe treści. Co gorsza, Disney zwolni 7 tys. pracowników. Na początku października zatrudniała ok. 220 tys. osób, z czego ok. 166 tys. w USA. Tym samym koncern dołączy do m.in. Amazona czy Twittera, gdzie również doszło do masowych zwolnień.