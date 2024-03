Kłeczek "gnębił" polityczkę. "Dlaczego państwo tak bezczelnie kłamią?

- Obawiacie się jutra? Bo jutro posłowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawią wyniki swojej kontroli, czyli rozliczą was ze 100 dni rządów – zwrócił się ostro dziennikarz do kandydatki w wyborach do Sejmiku Śląskiego, drugiej na liście Trzeciej Drogi. Sensownie byłoby takie pytanie zadać któremuś liderowi z koalicji rządzącej.