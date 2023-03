Klaudia z "Rolnik szuka żony" oburzona programem konkurencji. Nawet dla niej to przesada

"Wszyscy piszecie ‘za dużo alkoholu dali’. Chciałabym, żeby to była prawda, bo wtedy miałoby to jakiś sens" - napisała Alicja. "Niestety alkoholu tam nie dostawaliśmy. Od czasu do czasu dosłownie odrobina prosecco, żeby tylko ‘coś’ było w kieliszkach. Także tutaj na to, co się dzieje, winy na alkohol nie można zrzucić. A szkoda..." - podsumowała gorzko była partnerka Mateusza.