Klaudia El Dursi opublikowała zdjęcie ze szpitala. Po chwili prosiła fanów o pomoc

Znana stała się dzięki udziałowi w "Top Model", gdzie szybko została okrzyknięta najpiękniejszą uczestniczką ze wszystkich dotychczasowych edycji. Choć Klaudia El Dursi programu nie wygrała, to otrzymała szansę poprowadzenia nowego programu. "Hotel Paradise" ugruntował pozycję modelki w show-biznesie i sprawił, że stała się jeszcze popularniejsza w mediach społecznościowych.

Modelka prosiła w nich o pomoc w zdobyciu biletów na lot z Zanzibaru do Polski. Wyraźnie zmęczona mówiła, że to pilne i ważne, jednak nie zdradziła, o co dokładnie chodzi. Wyjaśnienia pojawiły się kilka godzin później, gdy zaniepokojeni fani zdążyli już zasypać skrzynkę modelki wiadomościami.