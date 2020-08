Klaudia El Dursi na rowerze. Wypadki chodzą po ludziach

Klaudia El Dursi uznawana jest za najpiękniejszą uczestniczkę ostatniego sezonu "Top Model". Rzeczywiście - jej uroda jest oryginalna, a piękno niepodważalne. Choć programu nie zwyciężyła, zyskała naprawdę wiele. Ma oddane rzesze fanów - jej profil na Instagramie obserwuje ponad 500 tys. osób. Sława, jaka na nią spadła, była do przewidzenia. Modelka zaczęła również otrzymywać ciekawe propozycje , dzięki czemu miała możliwość jeszcze mocniej zabłyszczeć na ekranie.

Klaudia El Dursi snuje plany o "Dzień dobry TVN": "Panu Edwardowi się nie odmawia"

Relaks to jednak nie tylko zagraniczne wyjazdy, ale i korzystanie z tego, co ma się pod ręką, a co pozwala na odczucie psychicznego komfortu. Klaudia El Dursi komfort ten odnalazła w jeździe na rowerze. Sportowy strój i profesjonalny sprzęt świetnie prezentują się na Instagramie.