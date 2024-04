Klaudia El Dursi ma stały kontakt z byłym partnerem. Mówi o potrzebie wybaczenia

- Toć film można by było o tym zrobić. Armagedon. Klęska żywiołowa. Potop szwedzki. Wojna domowa. [...] Tu wszystko latało: począwszy od siarczystych przekleństw, poprzez ciężkie narzędzia, groźby karalne oczywiście. Dobrze, że nie mamy ślubu z Jackiem, bo już bym miała papiery rozwodowe na stole. [...] Człowiek rano wstaje, w pocie czoła robi, tworzy te kanapeczki, jabłuszka, owocki, to wszystko... No patrzę teraz na to śniadanie, bo leży k...a na środku korytarza. Przepraszam, ale to z tych emocji. Na środku korytarza. Mówię: "No przecież wezmą, bo się potkną". Może się potknęli, ale nie wzięli - opowiadała Klaudia El Dursi w mediach społecznościowych.