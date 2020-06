Tomasz Stockinger wraca do pracy. Niebawem wchodzi na plan "Klanu"

Tomasz Stockinger stopniowo wraca do formy, a niebawem także do pracy. Aktor wyjawił, że wraca do roli doktora Lubicza i niebawem wejdzie na plan zdjęciowy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tomasz Stockinger (East News)