Kinga Rusin się nie hamowała. Dosadne słowa o Jakimowiczu i Ogórek

"Wydawało wam się, że wszystko możecie i każdy wał przejdzie. Że skoro wyrządziliście już tyle zła i podłości, zniszczyliście już Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, a Unia ciągle z wami 'gada', to możecie 'jechać dalej'! I tak pojawił się wasz mokry sen, żeby sobie w ogóle to wszystko przejąć. Po prostu, któregoś dnia, postanowiliście ukraść największemu mocarstwu jego największą inwestycję w Polsce. Tak na rympał, w środku wakacji, gdy cały świat na to patrzy! Jesteście śmieszni i żałośni. Nic z tego nie wyjdzie!" - dodała.