Kinga Rusin na rajskiej plaży w białym kostiumie. Mówi o ślubie

"Na takiej plaży to chyba nawet mogłabym wziąć ślub! Whitehaven - najbardziej biała ze wszystkich białych plaż świata! W zasadzie biała suknia i biały welon są tu zbędne. Biały kostium na białej plaży na wyspie 'Biała Przystań' w zupełności by starczył" - napisała dziennikarka. - "Dookoła tylko fauna i flora, i żadnych rzeczy, które mogłyby zakłócać kontakt z naturą. Ani leżaków, ani parasoli, ani barów czy muzyki. Czyli wesele trzeba by było jednak urządzić na wyspie obok" - dodała.