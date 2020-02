Kinga Rusin bohaterką reportażu w niemieckiej telewizji? Stacja stara się o wywiad

Kinga Rusin jest rozchwytywana przez zagraniczne media. Niemiecka telewizja chce zrobić o niej materiał.

- Kinga Rusin wywołuje takie wielkie emocje, że nas zaciekawiła. Chcielibyśmy spędzić z nią cały dzień, by pokazać w reportażu jej fenomen. W Niemczech czegoś takiego nie ma.

Przypomnijmy, że Kinga Rusin jest jedną z polskich gwiazd, które wybrały się do Los Angeles na Oscary 2020. Po uroczystej gali została zaproszona na imprezę Jaya-Z i Beyonce, gdzie bawiła się z największymi gwiazdami z branży filmowej i muzycznej.

Polska prezenterka upamiętniła to wydarzenie robiąc sobie wspólne zdjęcie z Adele, które obiegło sieć i zagraniczne portale, a do tego szczegółowo i emocjonalnie opisała, co się działo na imprezie. Jej relacja spotkała się z podziwem fanów, ale też stała się tematem żartów i licznych memów.