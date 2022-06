Kinga Kwiecień zdjęta z anteny. Reporterka TVP nie popisała się w nowej pracy

Przypomnijmy, że Kinga Kwiecień trafiła do kanału Wydarzenia24 (do września 2021 r. była to Superstacja) z Telewizji Polskiej, gdzie była związana z TVP Sport oraz "Wiadomościami". W programie informacyjnym TVP1 była współautorką słynnego materiału "Wiadomości" z czerwca 2020 r. o Christianie Paulu, amerykańskim projektancie mody, który w samych superlatywach oceniał styl Agaty Kornhauser-Dudy.