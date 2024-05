Kiedy ostatni odcinek "M jak miłość"? Emocje sięgną zenitu

Jednak gangsterzy szybko wpadną na ich trop. Marcin zostanie porwany i wywieziony do opuszczonego magazynu. Następnie trafi w ręce Roberta, który bestialsko go pobije. Gdy detektyw będzie konał w cierpieniu, jego bliscy nawet nie będą świadomi tego, co się z nim dzieje. O tym, czy przeżyje, dowiemy się dopiero w kolejnym sezonie.