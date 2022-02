Kiedy dziennikarz musi przerwać politykowi. Kto tu sieje dezinformację? [OPINIA]

Polskie Elektrownie skupiają bowiem wyłącznie elektrownie należące do spółek Skarbu Państwa. Są to więc podmioty zależne od rządu i kontrolującego go politycznego układu. Obóz Zjednoczonej Prawicy angażował już w przeszłości środki spółek Skarbu Państwa do własnych propagandowych celów.