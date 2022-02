Ośmieszyć, obrazić, wyszydzić. Nowa strategia Putina?

Kisielow przypomniał w swoim programie skecz grupy komików Kwartał 95, której częścią był kiedyś obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski [Zełenski to były komik i aktor serialowy – red.]. W tym skeczu Zełenski z kolegami udawali, że grają skoczne pioseneczki penisami na keyboardzie. Mają opuszczone spodnie, a ręce uniesione do góry. A Kisielow podłożył pod to hymn Ukrainy. Wygląda więc na to, że prezydent Ukrainy wygrywa na klawiszach hymn swojego kraju penisem. I to się pokazuje w rosyjskiej telewizji w rzekomo poważnym programie.