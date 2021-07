Miliony widziały wpadkę Kardashianki. Fotograf się nie popisał

Fotka w różowym bikini jak zwykle wywołała lawinę komentarzy z komplementami. Wśród nich znalazło się jednak wiele głosów, które zwracały uwagę na dziwny wygląd nóg Khloe. W oczy rzuciły się dziwne proporcje ciała, co wskazywało na to, że grafik sztucznie wydłużył nogi Kardashianki. Ale to nie wszystko.