Młoda matka chciała być bliżej Boga. Nie wiedziała, że związała się z mordercą

O sprawie Kelsey Berreth zrobiło się głośno pod koniec 2018 r., a kolejne doniesienia ze śledztwa i rozpraw sądowych opisywały nie tylko amerykańskie media. Wstrząsająca historia zamordowanej 29-latki powróciła w pierwszym odcinku 14. sezonu "Killer Couples" (premiera 18 czerwca). Serialu dokumentalnego stacji Oxygen, poświęconego morderstwom dokonanym przez pary zakochanych . W programie wystąpili m.in. bliscy ofiary, a także jej pastor, który mówił, że młoda matka tuż przed śmiercią prosiła go o radę.

Meharry twierdzi, że tuż przed zniknięciem Kelsey prosiła duchownego o radę. Pytała, co zrobić, by całkowicie poświęcić swoje życie Bogu. 29-latka była wtedy mamą rocznej dziewczynki i liczyła, że razem z narzeczonym (ojcem dziecka) będzie wiodła uduchowione życie. Niestety Patrick Frazee miał inne plany.

Kelsey Berreth po raz ostatni była widziana publicznie w Dzień Dziękczynienia, kiedy wychodziła ze sklepu spożywczego. Później ślad po niej zaginął. Ciała kobiety nigdy nie odnaleziono, ale śledczy ustalili, że narzeczony zamordował ją we własnym domu kijem baseballowym, a następnie spalił zwłoki. Kenney zeznała w lutym 2019 r., że pomagała pozbyć się zakrwawionych ubrań i zacierała ślady w domu ukochanego. Była też świadkiem palenia zwłok. Przyznała się też, że na polecenie Frazee'a zabrała telefon ofiary i wywiozła do sąsiedniego stanu, by zmylić śledczych.