Kelly Clarkson krytykuje zakaz aborcji. Sama modliła się o śmierć, kiedy była w ciąży

- Urodziłam, to była moja decyzja. Bardzo się cieszę, że to zrobiłam, kocham moje dzieci, ale żeby ktoś zmuszał... [...] Fakt, że kobieta zostaje zgwałcona przez kogoś z rodziny i musi urodzić... To może ją zabić [...]. Dla mnie to jest obłąkane - podsumowała w emocjach Kelly Clarkson.