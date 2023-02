"Kawa na ławę" z nowym gospodarzem. Wiadomo, co dzieje się z Konradem Piaseckim

Konrad Piasecki zaczął prowadzić "Kawę na ławę" w 2018 r. po tym, jak do Polsat News przeszedł Bogdan Rymanowski. Ma grono swoich wiernych sympatyków, którzy cenią go za merytoryczne przygotowanie do dyskusji, umiejętność panowania nad emocjami zaproszonych polityków i skuteczne ograniczanie ich wodolejstwa do minimum.