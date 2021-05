"Kawa na ławę": Piasecki znokautował Jakiego na wizji. Dyskusja trwała jeszcze po programie

- Nie, nie panie pośle, moment - ożywił się Konrad Piasecki. - Pan mówi, że to jest 100 zł. Jeśli ktoś zarabia 8-9 tys. na JDG, to będzie teraz płacił 9 proc. od tej sumy. 9 proc. od 9 tys. to nie jest 100 zł tylko ok. 800 zł - zauważył dziennikarz.