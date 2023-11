Kate obawia się tego, jak pokaże ją "The Crown". Już się do tego przygotowuje

To, co widzowie "The Crown" zobaczą na pewno, to pierwsze spotkanie Williama i Kate. Nastąpi to prawdopodobnie w drugiej części szóstego sezonu, ponieważ pierwsza będzie opowieścią o Dianie i jej romansie z Dodim Fayedem i zakończy się tragiczną śmiercią tej dwójki. Druga część ma ukazać się na Netfliksie w grudniu i zaczynać od pierwszych lat Williama na uczelni. Każdy znawca i fan rodziny brytyjskiej zna tę historię.