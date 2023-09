Katarzyna Tlałka wraca na szklany ekran. Przez lata była Kingą z "Klanu", kogo zagra dziś?

Katarzyna Tlałka wraca do telewizji. Dołączyła do obsady serialu TVP2

To właśnie na wspomnianej scenie w ostatnich latach można było regularnie podziwiać aktorski talent Tlałki, która na srebrnym i szklanym ekranie pojawiała się sporadycznie m.in. w filmie "Obywatel", serialu "Majka" czy "Papierach na szczęście". Już niebawem może się to jednak zmienić. Jak donosi tygodnik "Życie na gorąco", Tlałka wraca do telewizji. 52-letnia aktorka dołączyła niedawno do obsady telenoweli TVP2.