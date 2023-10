Katarzyna Sokołowska urodziła w wieku 49 lat. Kto jest ojcem dziecka?

Katarzyna Sokołowska od ponad roku jest szczęśliwą mamą synka, któremu nadała imiona Ivo Lew. Reżyserka pokazów mody mówiła otwarcie, że późne macierzyństwo nie byłoby dla niej możliwe, gdyby nie in vitro. - Zanim podjęłam decyzję o in vitro, poroniłam naturalną ciążę i wtedy sobie powiedziałam już ja jako dorosła kobieta, że musiałam podjąć poważną decyzję. Czas płynie, takie poronienia mogą być moim udziałem, więc podejmuję decyzję o in vitro - opowiadała w "Dzień Dobry TVN".