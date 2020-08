Katarzyna Skrzynecka w serialu Dwójki. Niektórzy mają jej za złe, że pracuje dla TVP

Po wielu miesiącach przymusowej przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa aktorzy w końcu mogą wrócić do pracy. Radości z tego faktu nie kryje Katarzyna Skrzynecka, która dołączyła właśnie do obsady "Na dobre i na złe". Dobrą nowiną podzieliła się z fanami na Instagramie, publikując zdjęcia z planu. Jak zdradziła, zagra nową postać w serialu - docent Alinę Fisher, która przyjedzie do szpitala w Leśnej Górze ze słonecznej Kalifornii, na specjalne zaproszenie profesora Falkowicza. Co najważniejsze, rola Skrzyneckiej nie będzie epizodyczna, a aktorka zagości w obsadzie na dłużej.